Venezuela reporta más de 6500 fallecidos dos meses después de los terremotos

l gobierno interino de Venezuela contabiliza en 6509 los fallecidos por el doble terremoto ocurrido hace exactamente dos meses, según un nuevo balance publicado este lunes.

Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde se desplomaron al menos 190 edificios.

El boletín suma 71 fallecidos a los reportados en el registro anterior de 6438.

Algunos voluntarios y familiares continúan en La Guaira con sus labores de búsqueda de cuerpos. Dos meses después siguen sin resignarse a dejar a sus seres queridos bajo los grandes escombros.

Hasta la fecha, el gobierno interino de Delcy Rodríguez sigue sin publicar una cifra de personas desaparecidas.

Según el balance, unas 25.240 viviendas se encuentran inhabitables. Las autoridades han llevado a cabo en La Guaira varias implosiones controladas de edificios a punto de colapsar.

Mientras que miles de damnificados viven en campamentos temporales en condiciones precarias y a merced de las torrenciales lluvias que han caído en las últimas semanas.

Las autoridades afirman que hasta ahora han entregado 335 viviendas a los afectados, de las 4000 que prometieron entregar este año. (AFP)