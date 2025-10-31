Se inició la reparación del colector cloacal máximo de Punta Alta

La empresa ABSA anunció que se iniciaron los trabajos para la reparación del colector cloacal máximo de ingreso a la Planta Depuradora de Punta Alta, con una inversión inicial de $ 140.775.392,00 más IVA.

La obra, que se desarrolla dentro del predio del establecimiento depurador, contempla la rehabilitación estructural de 77 metros de un colector de 500 milímetros de diámetro, mediante el método “relining”, es decir, a través de la inserción de una tubería dentro de la existente.

De esta manera, se recuperará el funcionamiento óptimo de la cañería que presentaba inconvenientes en su capacidad de transporte producto de la agresividad del suelo y la antigüedad.

De esta manera, ABSA avanza sostenidamente en la mejora de los servicios de agua y cloacas en el área de concesión de la empresa, compuesta por 2,6 millones de personas usuarias distribuidas en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires.