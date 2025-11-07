viernes, noviembre 7, 2025
Se juega la fecha 13 del Torneo de Primera: horarios, árbitros y tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

Este fin de semana se disputará la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B de la Liga del Sur.

Todos los encuentros se jugarán con la presencia de ambas parcialidades, a excepción del partido entre Bella Vista y Sporting, que se disputará sin público visitante.

LOS ÁRBITROS

PRIMERA DIVISIÓN A

San Francisco Vs Villa Mitre
Árbitro: Juan Vega

Huracán Vs Olimpo
Árbitro: Oscar Perotti

Libertad Vs Liniers.
Árbitro: Franco Yatzky

Bella Vista Vs Sporting
Árbitro: Leopoldo Gorosito

PRIMERA DIVISIÓN B

Dublin Vs Comercial
Árbitro: Juan I. Miranda

Rosario PB Vs La Armonía
Árbitro: Daniel Méndez

Pacífico C Vs Tiro Federal
Árbitro: Brian Romero

Sansinena Vs Pacifico BB
Árbitro: Adrián Paniagua

TABLAS DE POSICIONES

