Se juega la fecha 13 del Torneo de Primera: horarios, árbitros y tablas de posiciones
Este fin de semana se disputará la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B de la Liga del Sur.
Todos los encuentros se jugarán con la presencia de ambas parcialidades, a excepción del partido entre Bella Vista y Sporting, que se disputará sin público visitante.
LOS ÁRBITROS
PRIMERA DIVISIÓN A
San Francisco Vs Villa Mitre
Árbitro: Juan Vega
Huracán Vs Olimpo
Árbitro: Oscar Perotti
Libertad Vs Liniers.
Árbitro: Franco Yatzky
Bella Vista Vs Sporting
Árbitro: Leopoldo Gorosito
PRIMERA DIVISIÓN B
Dublin Vs Comercial
Árbitro: Juan I. Miranda
Rosario PB Vs La Armonía
Árbitro: Daniel Méndez
Pacífico C Vs Tiro Federal
Árbitro: Brian Romero
Sansinena Vs Pacifico BB
Árbitro: Adrián Paniagua
TABLAS DE POSICIONES
Comentarios