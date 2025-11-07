[VIDEO] Arrestan a un hombre acusado de robo en una verdulería

Personal de la comisaría Séptima y del Comando de Patrullas detuvo a un hombre en calle Witcomb al 2700.

El aprehendido fue identificado como Nazareno Baltazar Soto, un joven de 22 años que posee antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según el material fílmico del comercio y de cámaras de monitoreo, el hombre habría ingresado el pasado 4 de noviembre, en horas de la madrugada, a una verdulería ubicada en Zelarrayán 3061, luego de forzar un ventiluz y romper un vidrio.

Del lugar sustrajo mercadería y dinero en efectivo.

Al momento de ser interceptado, intentó fugar, pero fue reducido a pocos metros.

Soto quedó alojado en la Comisaría Séptima acusado del delito de robo.