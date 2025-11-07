A las 8 de la mañana de este viernes cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante de las calles avenida Alem, Primero de Marzo, Mitre, Humberto Primo.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles San Martín, Zelarrayán, Rodríguez, Rondeau, Güemes, Saavedra, O’Higgins, Alsina.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.