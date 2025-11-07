viernes, noviembre 7, 2025
DestacadasPoliciales

A las 8 de la mañana de este viernes cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante de las calles avenida Alem, Primero de Marzo, Mitre, Humberto Primo.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles San Martín, Zelarrayán, Rodríguez, Rondeau, Güemes, Saavedra, O’Higgins, Alsina.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Una camioneta chocó un caballo en la ruta 3

De La Bahía Noticias

Telekino: los resultados del domingo 23 de abril

De La Bahía Noticias

Los 5 cortes de energía para este viernes 21 de abril en Bahía Blanca por tareas de mejoras

De La Bahía Noticias