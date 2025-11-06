Tres Arroyos: falleció una mujer que sufrió lesiones en un choque

Luego de permanecer internada desde el martes, se confirmó en las últimas horas el fallecimiento de una mujer que había protagonizado un siniestro de tránsito en la intersección de calles Caseros y Reconquista de Tres Arroyos.

El siniestro, cuyas causas aún se encuentran bajo investigación, involucró a un automóvil Volkswagen Polo y a una bicicleta.

La víctima, de 71 años y vecina de Tres Arroyos, había sido trasladada al Centro Municipal de Salud con múltiples fracturas.

A pesar de los esfuerzos médicos, su delicado estado no pudo ser revertido y lamentablemente perdió la vida. (LU24)