Se realizará una jornada de ecocanje en Bahía Blanca
Mañana, sábado 23, se realizará una nueva jornada de ecocanje en el parque Noroeste (ingreso por Rondeau y salida por Blandengues).
De 10 a 14, se podrá canjear 4 kilos de papel o cartón, o 30 botellas PET, o 1 kilo de tetrapack, o 60 latas de aluminio, o 24 botellas de vidrio por 1 kilo de compost.
Además, se recibirán tapitas para colaborar con Ayuda-le (llevarlas separadas) y aceite vegetal usado (no se canjea).
Se suspende en caso de lluvia.
