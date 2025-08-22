viernes, agosto 22, 2025
Locales

Se realizará una jornada de ecocanje en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Mañana, sábado 23, se realizará una nueva jornada de ecocanje en el parque Noroeste (ingreso por Rondeau y salida por Blandengues).

De 10 a 14, se podrá canjear 4 kilos de papel o cartón, o 30 botellas PET, o 1 kilo de tetrapack, o 60 latas de aluminio, o 24 botellas de vidrio por 1 kilo de compost.

Además, se recibirán tapitas para colaborar con Ayuda-le (llevarlas separadas) y aceite vegetal usado (no se canjea).

Se suspende en caso de lluvia.

Comentarios

You May Also Like

13 unidades nuevas de Bahía SAPEM

De La Bahía Noticias

"Repudiamos el aumento del gas ante la justicia"

De La Bahía Noticias

Tercera final consecutiva sin ganar y sin convertir un gol para la celeste y blanca

De La Bahía Noticias