viernes, agosto 22, 2025
Locales

Dónde estarán este fin de semana las bateas para desechar residuos voluminosos

De La Bahía Noticias

Las bateas para descartar residuos voluminosos estarán ubicadas en los siguientes puntos durante el próximo fin de semana:

– Vieytes y La Arcada (Latino)
– Schiaffino y Los Cerezos (Punta Blanca)
– Eduardo Sívori al 300 (Palos Verdes)
– Plunkett y Elsegood (Ingeniero White)
– Lautaro y Luis Rocca (Ingeniero White)

En ellas se puede descartar restos de podas (ramas); restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.

