Dónde estarán este fin de semana las bateas para desechar residuos voluminosos

Las bateas para descartar residuos voluminosos estarán ubicadas en los siguientes puntos durante el próximo fin de semana:

– Vieytes y La Arcada (Latino)

– Schiaffino y Los Cerezos (Punta Blanca)

– Eduardo Sívori al 300 (Palos Verdes)

– Plunkett y Elsegood (Ingeniero White)

– Lautaro y Luis Rocca (Ingeniero White)

En ellas se puede descartar restos de podas (ramas); restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.