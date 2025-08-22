Dónde estarán este fin de semana las bateas para desechar residuos voluminosos
Las bateas para descartar residuos voluminosos estarán ubicadas en los siguientes puntos durante el próximo fin de semana:
– Vieytes y La Arcada (Latino)
– Schiaffino y Los Cerezos (Punta Blanca)
– Eduardo Sívori al 300 (Palos Verdes)
– Plunkett y Elsegood (Ingeniero White)
– Lautaro y Luis Rocca (Ingeniero White)
En ellas se puede descartar restos de podas (ramas); restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.
Comentarios