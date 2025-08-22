Propuestas culturales y educativas de este fin de semana para festejar el Día de las Infancias en Bahía

El Municipio de Bahía Blanca, a través del Instituto Cultural, organizó dos propuestas culturales y educativas que tendrán lugar en la Biblioteca Rivadavia este sábado y domingo en el marco del Día de las Infancias.

Sobre el particular, la titular del Instituto Cultural, Natalia Martirena, indicó que esta propuesta “reafirma que cultura es sinónimo de encuentro y vamos a tener un fin de semana completo de actividades y de presencia con el programa Plapla y Cultura Comunitaria presentando los talleres barriales”.

Josefina Recio, del programa Plapla, señaló que “vamos a estar celebrando y homenajeando a la ciencia argentina con un montón de talleres, de clases abiertas” y aclaró que “todas actividades son libres y gratuitas, con cupo limitado y por orden de llegada”.

En tanto, Jorge Cascallar, coordinador de Talleres Barriales, aseveró que “tomamos a la Biblioteca Rivadavia, como si fuera un centro cultural, y lo intervenimos. Lo intervenimos con obras” y destacó la “inauguración con un taller de danza urbana, una banda de un taller que es multiinstrumento y los chiquitos que bailan folklore”.

“Después habrá talleres simultáneos en la planta baja (tres talleres simultáneos) y un lugar especial que no queremos que tenga estímulos ni visuales ni auditivos para los chicos que tienen o están dentro del espectro. Eso nos parece sumamente importante incluir la diversidad”, cerró.

Programación en el edificio de avenida Colón 31:

– Feria Infantil Pla PLa de Ciencias, sábado 23 de agosto, de 15 a 18, en la Biblioteca Rivadavia, avenida Colón 31. Una expedición que invita a las infancias y sus familias a sumergirse en un mundo submarino de ciencia, fantasía y juego. Talleres, clases, teatro y un espacio de emprendedores para descubrir y crear juntos.

– Muestra de Talleres Barriales Municipales 2025, domingo 24 de agosto, de 16 a 18.

Un encuentro comunitario con exhibiciones, talleres abiertos, danza, música en vivo, un espacio de tranquilidad y el gran cierre a cargo de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil de Barrio Miramar junto a bailarines de tango.

Cabe remarcar que estas propuestas forman parte del impulso sostenido del Municipio de Bahía Blanca, a través del Instituto Cultural, para que la creatividad y la imaginación florezcan en todos los rincones de la ciudad.