Condenan a dos personas por comercializar cocaína

El Tribunal Oral Criminal N.º 1 condenó -en juicio abreviado- a María Soledad Alcaráz y a Gonzalo Federico Perrota a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, por haber vendido cocaína en la localidad de Punta Alta.

Según la investigación, realizada por la fiscalía Nº 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, los acusados comercializaron estupefacientes, al menos, en el período comprendido entre el 8 de febrero de 2024 y el 3 de julio de ese mismo año en el domicilio de calle Chubut 527 de la aquella localidad.

Además, coordinaban citas en puntos preacordados para la entrega de estupefaciente, cuyo pago se llevaba a cabo utilizando habitualmente la cuenta de Mercado Pago.

La causa se inició con un informe de la fiscalía N° 15 donde una persona informa que Alcaráz tiene problemas con los vecinos por disturbios y venta de drogas.

Posteriormente, desde la fiscalía Nº 19 se realizó el examen de visualización de los dispositivos secuestrados a Néstor Damián González Mori y se encontraron comunicaciones que vinculan a Alcaráz y Perrotta con la venta de estupefacientes.

Además, surgió una conversación vinculada a Alcaráz en la causa por la que fue condenado Julián Rodríguez.

A raíz de eso, se efectuó el allanamiento de su vivienda y se procedió al secuestro de dispositivos celulares que fueron analizados por personal de la fiscalía donde surgieron nuevas comunicaciones vinculadas a infracciones a la ley de drogas y el contacto de la mencionada con Pablo Frank.

También, se agregó un informe respecto a que Alcaráz fue exonerada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 17 de noviembre de 2018, por haber proporcionado en forma imprudente a particulares, información de la que tenía conocimiento en razón de su cargo.

Alcaráz y Perrota fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores.