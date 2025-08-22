[VIDEO] Preparan un encuentro musical para construir sentido y cultivar la sensibilidad

Este viernes 22 de agosto, a las 21, se realizará un encuentro musical en Casa Coleman (avenida Alem 41).

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y sensibilidad a través de la música, con un repertorio que incluye obras de compositores argentinos del norte y del litoral, así como de autores contemporáneos de Bahía Blanca y del sur de la provincia de Buenos Aires.

Participarán Alma Dúo, integrado por Marce Inostroza Valdés (voz y guitarra) y Mariana Colletta (guitarra y coros), y el dúo conformado por Lara Tramontana (voz) y Tomás Mariani (guitarra y coros).