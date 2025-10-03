Se viene la Bahía Expo Game, una muestra abierta y gratuita de videojuegos

El domingo 5 de octubre, Bahía Hub (Fitz Roy 682) será sede de “Bahía Expo Game”, evento gamer por y para bahienses, con entrada libre y gratuita.

Con el propósito de mostrar y promover esta industria que está en constante crecimiento, de 14 a 19, en todas las instalaciones del Hub y de manera simultánea, habrá exposiciones y muestras.

También foodtrucks y stands de emprendedores relacionados a la temática, concursos de Cosplay y Videojuegos, y un espacio de streaming con disertaciones y charlas sobre este universo.

Guillermina Esmoris, subsecretaria de Innovación, destacó que el encuentro “surge del trabajo en conjunto con toda la comunidad del videojuego de los distintos actores tanto del sector público como el privado. Va a ser un evento para toda la familia, donde van a poder conocer toda la producción de videojuegos que se desarrolla en Bahía Blanca, entretenerse, jugar y disfrutar”.

“Más allá del entretenimiento que generan, los videojuegos representan una industria que crece cada vez más por eso desde la Agencia de Innovación y como parte de la plataforma del intendente, nos resulta tan importante llevar a cabo con este evento, para que la ciudad conozca la oferta y el potencial que tiene Bahía Blanca en esta industria”, agregó.

En las aulas, se encontrará la experiencia gaming con videojuegos y realidad virtual disponibles para jugar; y las exposiciones de videojuegos hechos en el Hub; de desarrolladores y muestra de la UPSO; y de fabricación e impresión 3D.

En cuanto a los concursos, Gastón Lozan, de El Cubil del Mal, explicó que el Cosplay es “la actividad de disfrazarse de personajes de videojuegos, películas o series, y en Bahía hay un nivel increíble”.

Para inscribirse en la competencia, anotarse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEELZRxDH4x7mFPIeTlU2MOvM-RnNjS06IaKEg3Wphav5fng/viewform.

Por su parte, Luciano Rizzo, de DVBahia y representante de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos y de la Asociación de Videojuegos de la provincia, agradeció al Intendente por la predisposición para la organización del evento y el acompañamiento, y señaló que “vamos a estar presentando varios proyectos que el público podrá votar. Más allá de la visibilidad, lo importante es mostrar lo que hacemos y que en Bahía hay videojuegos”.

Cronograma del streaming:

*14 a 14.20: apertura y presentación del equipo.

*14.20 a 15: comunidad de desarrolladores de videojuegos, oportunidades para jóvenes. Luciano Rizzo (DV Bahía y ADVA).

*15 a 15.30: la historia también se juega, videojuegos en el Museo de Informática Espacio TEC.

*15.30 a 16: oferta educativa en la región. UPSO – Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos.

*16 a 16.30: tienda, e-sports y comunidad gamer en Bahía. El Mundo del Videojuego.

*16.30 a 17: experiencia de stremear, comunidad online, cultura gamer. Cubil del mal.

*17 a 17.30: proyectos innovadores y relación con el gaming. Emprendedores con temática de videojuegos.

*17.30 a 18: propuestas para chicos y organización del evento. Equipo Bahía Hub.

Declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, es organizado con la colaboración de desarrolladores y creadores de videojuegos bahienses, organizadores de eventos gamers, el apoyo del sector académico a través de UPSO y del Puerto de Bahía Blanca.

En la conferencia, también estuvieron presentes Miguel di Maggio, por El Mundo del Videojuego, Ignacio Mendizabal de Estudio Cubo, Luján Hernández de DVBahia y Nicolás Bahl de El Cubil del Mal.