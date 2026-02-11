miércoles, febrero 11, 2026
Policiales

Sigue la protesta policial en Santa Fe: el Gobierno asegura que ningún agente cobrará por debajo de la canasta básica

De La Bahía Noticias

La protesta de efectivos policiales en la provincia de Santa Fe continúa este martes, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

En medio del conflicto, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, afirmó que el Gobierno garantizará que “cualquier composición salarial va a ser atendida y resuelta” y aseguró que el personal de seguridad “va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.

Comentarios

You May Also Like

Lo torturaron por acostarse con la novia de un preso

De La Bahía Noticias

Aprehenden a un joven tras intentar evadir a la Policía en una moto sin documentación

De La Bahía Noticias

Hallan muertos a joven y su sobrina: se cree que eran pareja

De La Bahía Noticias