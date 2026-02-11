Sigue la protesta policial en Santa Fe: el Gobierno asegura que ningún agente cobrará por debajo de la canasta básica

La protesta de efectivos policiales en la provincia de Santa Fe continúa este martes, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

En medio del conflicto, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, afirmó que el Gobierno garantizará que “cualquier composición salarial va a ser atendida y resuelta” y aseguró que el personal de seguridad “va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.