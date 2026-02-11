Reforma laboral: “Es la más importante de los últimos 50 años”, dijo Patricia Bullrich

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la modernización laboral impulsada por su espacio representa “la reforma más importante de los últimos 50 años” en la Argentina.

Durante declaraciones públicas realizadas este martes, la legisladora sostuvo que el proyecto busca terminar con la informalidad, crear empleo y generar oportunidades reales para todos los argentinos.