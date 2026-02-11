Piden 15 años de prisión para un hombre que prendió fuego la casa donde dormían su expareja y su hijo de 2 años

En el marco del juicio oral y público que se desarrolló en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 3, para analizar la conducta de Fernando Estaban Martínez, quien está a acusado de amenazar de muerte a su expareja, prender fuego la vivienda donde vivía la mujer con su hijo de dos años y ocasionarle diversas quemaduras en distintas partes del cuerpo, se realizaron los alegatos de las partes.

El fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 15 años para el acusado, mientras que la defensa del hombre pidió su absolución o que se aplique la pena mínima prevista para esos delitos.

Según la causa, en febrero de 2024 el hombre está acusado de dirigirse a la casa de la víctima ubicada en Bahía Blanca, donde descansaba junto a su pequeño hijo -incumpliendo la orden de no perturbar o intimidar a la mujer que fue impuesta por la Justicia de Garantías-, cortar los cables de la luz eléctrica, cerrar la llave de paso del agua e iniciar un incendio en el interior de la vivienda, que generó la destrucción total de la casa.

La mujer pudo salir del lugar con el niño, padeciendo quemaduras de segundo grado en la cara anterior del muslo izquierdo y quemaduras superficiales en el pómulo derecho y el mentón.

Martínez fue acusado por los delitos de incendio agravado por generar peligro común para los bienes y por generar peligro de muerte para dos personas en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de una mujer; y desobediencia.

El fallo se conocerá el próximo jueves en horas del mediodía.