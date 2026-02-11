Alicia Kirchner está “de acuerdo con una reforma laboral”, pero no con la que propone el oficialismo

“Estoy de acuerdo con una reforma laboral, pero hay que hacerla desde el consenso, no desde el apuro, desde el encierro, sino atreviéndose a conocer la opinión de todos y todas”, comenzó su exposición Alicia Kirchner, senadora nacional justicialista por Santa Cruz.

Además, consideró que la que se trata en la sesión especial de este miércoles en el recinto “no es una ley de modernización laboral”.

“En tal caso, es una regresión, o, mejor dicho, una precarización laboral. No va a dar empleo. Es el modelo económico el que define las posibilidades de empleo”, advirtió la exgobernadora. (Infobae)