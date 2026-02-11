miércoles, febrero 11, 2026
Nacionales

Alicia Kirchner está “de acuerdo con una reforma laboral”, pero no con la que propone el oficialismo

De La Bahía 915

“Estoy de acuerdo con una reforma laboral, pero hay que hacerla desde el consenso, no desde el apuro, desde el encierro, sino atreviéndose a conocer la opinión de todos y todas”, comenzó su exposición Alicia Kirchner, senadora nacional justicialista por Santa Cruz.

Además, consideró que la que se trata en la sesión especial de este miércoles en el recinto “no es una ley de modernización laboral”.

“En tal caso, es una regresión, o, mejor dicho, una precarización laboral. No va a dar empleo. Es el modelo económico el que define las posibilidades de empleo”, advirtió la exgobernadora. (Infobae)

Comentarios

You May Also Like

¿Quién es la próxima personalidad de la cultura que distinguirá la Legislatura porteña?

De La Bahía Noticias

“La Argentina no es un país productor de drogas”, aseguró Berni

De La Bahía Noticias

Confirmaron la multa aplicada a una cadena de electrodomésticos por exhibir mercadería sin precios

De La Bahía Noticias