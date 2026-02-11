Una senadora libertaria lamentó no “haber ido mucho más allá” con la reforma laboral

Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, manifestó su apoyo al proyecto de reforma laboral.

Consideró que esta ley “no es la ideal”, pero porque cree que se queda corta: “Si fuera por mí, deberíamos haber ido mucho más allá para liberar al trabajo moderno, fuera de todas estas regulaciones y condicionamientos que, sin duda, expulsan a la mayoría de los trabajadores argentinos”, expuso.

“Si hay menos juicios, habrá más empleo y quebrarán menos empresas”, agregó. (Infobae)