Senador advirtió que el proyecto de reforma laboral agiliza los despidos y no las contrataciones
Sergio Uñac, senador justicialista por San Juan, admitió que “Argentina necesita una reforma laboral”, pero advirtió que el país también “necesita no despedir trabajadores, no poner trabajadores versus empresas”.
“Argentina necesita que hayan más trabajadores en el sistema formal, y este proyecto seguro no lo está permitiendo. Estamos jugando con la esperanza de los trabajadores, que nos están mirando pretendiendo que esta reforma los formalice, y no los van a formalizar, porque al final los van a echar, por que lo que se agiliza es eso”, amplió.
“Y un trabajador despedido tiene escasa cobertura del sistema estatal”, consideró el exgobernador.
