Reforma laboral: “Estamos discutiendo cómo abaratar despidos”

El senador por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, adelantó su voto negativo y afirmó que “no estamos discutiendo una ley de modernización laboral, estamos discutiendo cómo abaratar despidos. Y todo esto lo estamos haciendo en un contexto económico en donde no cierra nada para la mayoría de los argentinos”.

“Cuando el modelo económico no ofrece herramientas para la producción, ofrece despidos baratos”, agregó el exintendente de Paraná y describió el proyecto como un “Frankenstein normativo” y que “muchos artículos no van a pasar un test de constitucionalidad”.

Además, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Estamos constituyendo un fondo, con plata de la Anses, que eventualmente si esa empresa quiebra, no está la garantía que esos fondos van a estar destinados para atender las eventuales indemnizaciones”.