Reforma laboral: senador de La Pampa destacó las modificaciones que hizo la UCR

El senador de La Pampa, Daniel Kroneberger, expresó su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno y destacó los aportes que hizo su partido para la versión que se debate en el Senado. Además, afirmó que el estatuto del periodista no debe sufrir impacto en la ley.

“El sistema tal como está no está dando las soluciones que necesitamos, no afirmamos que una ley pueda generar empleo por sí misma, es producto de políticas económicas. Propusimos correcciones en los artículos que puedan tener un impacto fiscal. Esta reforma puede contribuir a los que están fuera del sistema”, dijo el senador.

Además, remarcó que desde la UCR de plantean “que el estatuto del periodista no puede estar afectado” y pidió que cualquier cambio “debe ser discutido de manera específica”.