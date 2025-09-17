Sobrepoblación de loros en el Parque de Mayo: descartan la poda de árboles
La Comisión de Arbolado Urbano del Concejo Deliberante se reunió para analizar pedidos vecinales y proyectos.
Uno de los temas tratados fue la sobrepoblación de loros en el Parque de Mayo, planteada por vecinos de calle Florida.
La Comisión descartó la poda de árboles como alternativa y resolvió priorizar un abordaje integral.
En ese sentido, dictaminó articular acciones con el área de Zoonosis, Bromatología y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia.
