El SMN ratifica el doble alerta amarillo para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó esta mañana el doble alerta amarillo por viento y tormentas para Bahía Blanca.

El aviso del organismo nacional señala que el área será afectada esta tarde por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

A la vez, el alerta amarillo por viento se extiende para la tarde y la noche de este viernes.

“El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, expresó el SMN.