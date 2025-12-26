ANMAT prohíbe productos domisanitarios por irregularidades y abre sumario sanitario

La Disposición 9289/2025 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución de varios productos domisanitarios de la firma Wohr Rubén Alberto, debido a incumplimientos en la normativa vigente.

Se detectaron productos sin registro ante ANMAT y otros con rótulos no aprobados. Entre los productos afectados se encuentran limpiadores, desinfectantes y algicidas.

La resolución también instruye un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por la elaboración y comercialización de productos no conformes.

Esta medida “busca proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los consumidores al asegurar que los productos en el mercado cumplan con los estándares regulatorios establecidos”.