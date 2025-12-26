Nueva resolución de la CNV moderniza y unifica reglas para emisoras de valores

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 1099/2025, que modifica el Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 y mod.).

Esta normativa busca actualizar y simplificar disposiciones transitorias aplicables a emisoras de valores negociables, derogando regulaciones obsoletas y unificando terminología.

Se excluye a las emisoras bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la obligación de presentar el Certificado MIPyME.

Además, se establecen criterios específicos para emisoras de tarjetas de crédito y se mantienen vigentes las regulaciones para emisiones anteriores a la fecha de la resolución.

Esta modificación tiene un impacto directo en la regulación del mercado de capitales, proporcionando mayor previsibilidad y seguridad jurídica a emisores e inversores.