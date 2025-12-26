El gobierno nacional estableció tres días no laborables para el 2026

El gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos en Argentina para el año 2026: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

Esta normativa se enmarca en la Ley N° 27.399, que regula los feriados nacionales y permite al Poder Ejecutivo fijar días no laborables para promover el turismo interno.

La medida busca “mitigar la estacionalidad del sector turístico, distribuyendo la actividad a lo largo del año y beneficiando tanto a los ciudadanos como a la industria turística”.