viernes, diciembre 26, 2025
Nacionales

El gobierno nacional estableció tres días no laborables para el 2026

De La Bahía Noticias

El gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos en Argentina para el año 2026: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

Esta normativa se enmarca en la Ley N° 27.399, que regula los feriados nacionales y permite al Poder Ejecutivo fijar días no laborables para promover el turismo interno.

La medida busca “mitigar la estacionalidad del sector turístico, distribuyendo la actividad a lo largo del año y beneficiando tanto a los ciudadanos como a la industria turística”.

