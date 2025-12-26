viernes, diciembre 26, 2025
Nacionales

ANMAT prohíbe equipos médicos no autorizados por riesgo sanitario y posible falsificación

De La Bahía Noticias

La Disposición 9295/2025 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución de varios equipos médicos no autorizados en Argentina.

Entre ellos se encuentran el equipo generador de ultrasonido “TERASONIC – KES” y el generador de campos magnéticos “TERAMAG – ECK”, así como los equipos Soprano Ice Platinum y Soprano Titanium 5.

La medida responde a la falta de registros sanitarios y a la sospecha de falsificación, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes y del personal que los manipula.

Esta normativa afecta tanto a los proveedores de equipos médicos como a los usuarios finales, garantizando la seguridad y la legalidad en el mercado de productos de salud.

La ANMAT también informará a las autoridades sanitarias provinciales sobre esta prohibición.

Comentarios

You May Also Like

Recomiendan mantener uso del barbijo hasta el fin del invierno para prevenir afecciones respiratorias

De La Bahía Noticias

Hijas de Nisman: “Solo necesitábamos de vos y tu presencia”

De La Bahía Noticias

Confirman la muerte de una nena de 8 años por faringitis aguda en San Luis

De La Bahía Noticias