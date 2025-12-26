ANMAT prohíbe equipos médicos no autorizados por riesgo sanitario y posible falsificación

La Disposición 9295/2025 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución de varios equipos médicos no autorizados en Argentina.

Entre ellos se encuentran el equipo generador de ultrasonido “TERASONIC – KES” y el generador de campos magnéticos “TERAMAG – ECK”, así como los equipos Soprano Ice Platinum y Soprano Titanium 5.

La medida responde a la falta de registros sanitarios y a la sospecha de falsificación, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes y del personal que los manipula.

Esta normativa afecta tanto a los proveedores de equipos médicos como a los usuarios finales, garantizando la seguridad y la legalidad en el mercado de productos de salud.

La ANMAT también informará a las autoridades sanitarias provinciales sobre esta prohibición.