ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la entrega de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Esta extensión permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) completar el trámite necesario para percibir el 20% retenido durante el año 2024, correspondiente al ciclo lectivo 2025.

El vencimiento original para esta gestión estaba fijado para el 30 de diciembre de 2025.

El organismo justificó la prórroga ante la existencia de una cantidad significativa de casos que aún no han cumplido con la presentación, con el objetivo de garantizar los derechos de salud y educación de los menores de edad.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 382/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según el marco legal vigente, la Libreta es el documento exigido para acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y la asistencia a establecimientos educativos públicos.

De acuerdo con la Ley N° 24.714, la falta de acreditación de estos requisitos produce la pérdida del derecho al cobro del porcentaje reservado de la prestación. (NA)