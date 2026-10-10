Speedway: suspendieron la fecha de mañana

El Automoto Club Bahía Blanca informó que la fecha del Campeonato Invernal Argentino de Speedway que se iba a disputar mañana fue suspendida hasta nuevo aviso debido a las condiciones climáticas.

Según comunicó la institución, las lluvias y el mal tiempo registrados durante la semana impidieron completar los trabajos necesarios para acondicionar el predio.

Desde el club lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión de pilotos, equipos, colaboradores y público en general.