sábado, octubre 10, 2026
Golazo HD

Speedway: suspendieron la fecha de mañana

De La Bahía 915

El Automoto Club Bahía Blanca informó que la fecha del Campeonato Invernal Argentino de Speedway que se iba a disputar mañana fue suspendida hasta nuevo aviso debido a las condiciones climáticas.

Según comunicó la institución, las lluvias y el mal tiempo registrados durante la semana impidieron completar los trabajos necesarios para acondicionar el predio.

Desde el club lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión de pilotos, equipos, colaboradores y público en general.

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