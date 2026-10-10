Etcheverry cae eliminado en segunda ronda ante Svrcina, el 126 del ranking

El argentino Tomás Martín Etcheverry cayó hoy eliminado en la segunda ronda del Másters 1000 de Shanghái a manos del checo Dalibor Svrcina, situado en el puesto número 126 del ‘ranking’ mundial.

Etcheverry (n.31) forzó un tercer set pero no logró resistir ante el tenista europeo, que finalmente se llevó la victoria por 6-3, 3-6 y 7-5 en dos horas y 58 minutos.

El único duelo hasta la fecha entre ambos contendientes databa de 2023, también en China, aunque en aquel caso en la ciudad suroriental de Zhuhai, con resultado favorable para Etcheverry.

El checo deberá enfrentarse en la próxima ronda al quinto cabeza de serie del torneo, el ruso Daniil Medvedev, quien remontó hoy (4-6, 6-4 y 6-3) ante el alemán Jan-Lennard Struff, el cual había vencido al español Martín Landaluce en la primera ronda. EFE