Susbielles: “Cuidar nuestra salud mental es clave para nuestro bienestar”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, subrayó este sábado la importancia de cuidar la salud mental como un aspecto clave para el bienestar y la calidad de vida, en un contexto en el que “muchos atravesamos momentos y situaciones muy difíciles en los últimos años en Bahía”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe comunal afirmó que “pedir ayuda es un acto de valentía” y que “alguien que escuche con empatía completa el círculo”.

“No sentirse solo es un paso fundamental que puede hacer la diferencia”, agregó.

Susbielles también destacó que “darse el tiempo necesario para sanar y ser amoroso y paciente con uno mismo también es clave”.

En ese sentido, recordó que desde el Municipio se cuenta con profesionales y equipos territoriales preparados para acompañar, orientar y brindar apoyo.

Los vecinos pueden comunicarse al WhatsApp 291-4261642 o acercarse a Zelarrayán 850.

“Bahía sigue trabajando unida para no dejar a nadie atrás en estos momentos complejos”, concluyó el intendente.