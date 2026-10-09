Vietnam moviliza soldados tras intensas lluvias que causan inundaciones y riesgo de deslaves

Las fuertes lluvias azotaron gran parte del centro de Vietnam el viernes y anegaron parte de la histórica ciudad de Hue, un día después de que inundaciones y deslizamientos de tierra golpearan la ciudad costera de Danang. Las autoridades movilizaron tropas y vehículos blindados anfibios para las operaciones de rescate, informó la prensa estatal.

Las previsiones meteorológicas contemplan más precipitaciones hasta la mañana del domingo y las autoridades advirtieron que los aguaceros continuos podrían desencadenar inundaciones repentinas y deslaves en zonas de montaña, así como inundaciones en comunidades en zonas bajas.

En Hue, la antigua capital imperial del país, conocida por sus palacios con siglos de antigüedad, las lluvias de los últimos tres días superaron los 800 milímetros (31,5 pulgadas), lo que incrementó el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos. Las precipitaciones fueron más intensas en las tierras bajas costeras y en las zonas de colinas del sur de la ciudad.

En Danang, zonas residenciales y calles quedaron anegadas el jueves, con el agua por encima del nivel de la cintura en algunas áreas, superando un metro (3,3 pies) de altura. Equipos de rescate ayudaron a evacuar a niños y a trasladar las pertenencias de los residentes a lugares seguros.

Un hombre seguía desaparecido después de que la embarcación en la que viajaba con su esposa volcó en el río Truong Giang el miércoles por la tarde, de acuerdo con la prensa local. La pareja regresaba a casa tras recolectar hierba cuando su bote se dio vuelta.

La mujer, que no sabía nadar, se aferró a un saco de hierba y fue arrastrada casi 300 metros (yardas) río abajo antes de ser rescatada por residentes, Su esposo fue arrastrado por la corriente.

El ejército desplegó a alrededor de 130 soldados en Danang y se formaron más equipos de rescate. Se prepararon vehículos blindados anfibios por si las condiciones empeoran, indicó la prensa estatal.

Los deslaves bloquearon carreteras en las zonas montañosas alrededor de Danang. En Tra Linh, una comuna remota en las tierras altas del suroeste, tierra, rocas y árboles caídos cortaron una carretera que conduce a una aldea cercana. Las autoridades retiraron los escombros y reabrieron parcialmente la vía, pero seguían habiendo riesgo de derrumbes, de acuerdo con los reportes.

En gran parte de Vietnam, la temporada de lluvias suele ir de mayo a noviembre. El año pasado, las lluvias causaron importantes inundaciones en el centro del país, cuando el desbordamiento de los ríos anegó viviendas y destinos turísticos en Hue y la vecina Hoi An.

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