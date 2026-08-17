Sporting emitió un comunicado aclaratorio sobre el ataque al auto del árbitro

Ante los hechos de vandalismo sufridos por el vehículo de uno de los árbitros que se encontraba dirigiendo Sporting – San Francisco, el club de Punta Alta expresó “su total repudio a lo ocurrido”.

A su vez, la entidad rosaleña consideró “fundamental aclarar que los hechos ocurridos con el vehículo no están ligados al encuentro deportivo ni al desarrollo del partido”.

“El automóvil se encontraba estacionado aproximadamente a dos cuadras del estadio. Los árbitros llegaron al estadio por sus propios medios, sin dar aviso previo de esta situación ni a las autoridades del Club Atlético Sporting ni al personal policial que se encontraba en el estadio”, detalló la dirigencia de Sporting en un comunicado.

“Por tal motivo, el club desconocía completamente dónde se encontraba el vehículo y no tenía posibilidad alguna de ejercer control sobre el mismo”, amplió.

Luego, aclaró que “los daños se produjeron durante el desarrollo del partido, mientras el público y la comunidad de Sporting se encontraban dentro del estadio”.

Por lo tanto, “no corresponde vincular estos hechos con el partido ni responsabilizar al Club Atlético Sporting por un hecho delictivo ocurrido fuera del estadio, en un lugar ajeno a la institución y sobre el cual el Club no tenía conocimiento ni control”.

Así, Sporting repudió “cualquier hecho de violencia o vandalismo y se pone a disposición para que se esclarezca lo sucedido” y solicitó que “la información sea comunicada con responsabilidad y precisión, sin establecer vinculaciones o responsabilidades que no se corresponden con los hechos”.