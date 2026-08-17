Treinta tigres y leones rescatados en Argentina viajan a EE.UU. y Sudáfrica

Treinta leones y tigres rescatados de un zoológico cerrado en Argentina emprendieron este lunes el viaje a Estados Unidos y Sudáfrica, informó la organización internacional de bienestar animal Four Paws.

Veterinarios y especialistas en fauna silvestre de Four Paws trabajaron en los últimos días en el Zoo Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires) para concretar lo que la organización ha calificado como “una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos” de su historia.

“Tras recibir la autorización veterinaria final, los animales partieron desde Buenos Aires en vuelos de pasajeros y de carga rumbo a sus nuevos hogares”, informó este lunes Four Paws en un comunicado.

La mitad de los animales -nueve tigres y seis leones- son enviados al Lionsrock Big Cat Sanctuary que Four Paws posee en Sudáfrica.

Los otros 15 animales -ocho tigres y siete leones- se dirigen a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), en Colorado, Estados Unidos, donde recibirán atención veterinaria especializada y vivirán en ambientes adecuados para su especie.

Según informó Four Paws, entre los animales trasladados “hay grupos familiares y compañeros que han vivido juntos durante toda su vida, y que permanecerán unidos en sus nuevos hogares”.

Allí recibirán atención y tratamientos específicos para distintas afecciones de salud, entre ellas enfermedades dentales, problemas renales, complicaciones asociadas a la extracción de garras y lesiones que no cicatrizaron adecuadamente.

Antes de su rescate, todos vivían en pequeños recintos de cemento en el Zoo Luján, clausurado por las autoridades argentinas en 2020.

“Hoy es un día que marca un hito extraordinario para estos leones y tigres y para el bienestar animal en Argentina. Si bien estamos orgullosos de lo que hemos logrado, nuestro trabajo está lejos de haber terminado. Nuestro foco ahora está puesto en encontrar soluciones sostenibles y de largo plazo para los grandes felinos que permanecen en el ex Zoo Luján”, dijo Luciana D’Abramo, jefa de Programas de Four Paws.

En noviembre pasado, Four Paws ya había rescatado del zoo de Luján a dos osos pardos y una tigresa, que fueron trasladados al Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos. (EFE)