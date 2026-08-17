Piden intervenir la ANMAT por la falta de control en laboratorios vinculados al fentanilo contaminado

Tras el descubrimiento de que un laboratorio involucrado en el escándalo del fentanilo contaminado también comercializaba de forma ilegal otros fármacos, surgió un firme reclamo para intervenir la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y auditar el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La solicitud, formulada desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), se fundamenta en que la firma HLB Pharma Group SA vendió durante nueve años Propofol y Dopamina utilizando certificados de Surar Pharma S.A., un laboratorio que había sido clausurado por la propia ANMAT en 2015.

La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, sugiere la existencia de un “manto de cobertura estatal” que permitió a los laboratorios operar fuera de la norma.

Finalmente, el pedido de intervención busca que se esclarezca por qué el Ministerio de Salud no actuó a tiempo y quiénes fueron los responsables de proteger estos negocios en detrimento de la salud pública.