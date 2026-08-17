El presidente llamó a “defender la libertad que nos legó” San Martín

El presidente Javier Milei recordó que “San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo, no tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida sino tan solo tuvo el silencio. Décadas después, Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre, eso debería interpelarlos hoy”.

“¿Cuántas veces como Nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para honrarlos cuando no pueden escucharnos? Por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro General, y poco a poco la fuimos perdiendo: nuestra libertad para comerciar, para emprender, para soñar un futuro mejor, para criticar a quienes suprimían las libertades, en nombre de ampliar un Estado gigante”, apuntó.

“La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar las llamas de la libertad siempre se apoya en el descontento y la pobreza para romper con el orden. Nuestra misión es proveer a la ciudadanía del crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”, afirmó el presidente Javier Milei.

Durante el homenaje al General San Martín en Retiro, marcó que “debemos dar la batalla cultural para explicar la prosperidad basada en los valores que nos hicieron grandes. Nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado. Defender la libertad que nos legó el General es defender nuestras ideas y valores contra quienes quieren socavarlos”.