Suárez no firmará con River: “Estaba muy ilusionado, pero sin Libertadores…”

El delantero Luis Suárez, quien fue tentado para sumarse a River, pero descartó la posibilidad de su arribo tras la polémica eliminación del equipo de Núñez en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica, pero como River quedó afuera, se cae esa posibilidad”, reconoció el jugador de la Selección uruguaya en diálogo con Ovación.

En el mismo sentido, agregó: “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando”.

Por último, el delantero destacó el interés del equipo “millonario” y se refirió al desinterés de Nacional de Uruguay, club en el cual surgió: “Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”.

Lo concreto es que, desde el inicio, la llegada del atacante no era nada sencilla por la situación económica que atraviesa la Argentina y la seducción deportiva con la que contaba era la Copa Libertadores, pero la prematura eliminación sumada a las vacaciones de Suárez, le dieron forma a la negativa de su arribo.

Además, como indicó el protagonista, su intención siempre fue permanecer en Europa y más precisamente en España, ya que su familia esta asentada en el mencionado país desde 2014 y no veía con buenos ojos un cambio drástico por un cuestión momentánea.

