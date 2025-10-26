Susbielles: “Cumplí con mi deber ciudadano en Bahía con la convicción y el compromiso de siempre”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, emitió su voto en el marco de las elecciones del 26 de octubre, y compartió un mensaje a través de sus redes sociales convocando a la ciudadanía a participar de la jornada democrática.

“Cumplí con mi deber ciudadano en Bahía con la convicción y el compromiso de siempre. Acercáte a emitir tu voto. Cada decisión suma para fortalecer la democracia y aportar en la construcción del futuro mejor que merecemos para la Argentina”, expresó.

El jefe comunal destacó la importancia de la participación en los comicios y alentó a los bahienses a acercarse a las urnas para ejercer su derecho al voto.