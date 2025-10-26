Daniel Scioli celebró la implementación de la Boleta Única de Papel

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, habló con el canal de noticias TN a la salida de su centro de votación y deseó que haya “una gran participación” de la ciudadanía en los comicios legislativos.

“Esperemos que haya en esta hermosa jornada una gran participación, por el bien de la democracia y que Argentina se proyecte a un gran futuro de prosperidad y desarrollo”, declaró Scioli tras emitir su voto.

Consultado por el debut de la Boleta Única de Papel, el dirigente de La Libertad Avanza consideró que fue una decisión “muy buena” su implementación a nivel nacional. “Fue muy simple, muy ágil. Es un gran paso adelante en la calidad y la organización, y para que la ciudadanía conozca los resultados de manera rápida y eficiente”, subrayó.

Y en esa misma línea, concluyó: “Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema, aparte de todo lo que se ha hecho en materia de capacitación e información a la ciudadanía”. (Infobae)