Susbielles envió al Concejo el proyecto de asistencia económica para 601 comercios de Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció este miércoles que el municipio envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para brindar asistencia económica efectiva a 601 comercios de la ciudad.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe comunal señaló que se trata de “un nuevo paso para acompañar al comercio local”.

Susbielles agradeció el trabajo conjunto de la Cámara y la Corporación del Comercio, a las que consideró “parte fundamental de este proceso”, y reconoció a los comerciantes “que no bajan los brazos y la siguen peleando”.

También destacó el acompañamiento de la Cámara de Diputados y del Senado de la Provincia de Buenos Aires.

El intendente reservó un reconocimiento especial para los trabajadores y trabajadoras municipales “que trabajaron con compromiso, empatía y profesionalidad para procesar los datos en tiempo récord para poder hacer efectiva la ayuda”.

“Sigamos unidos, construyendo la Bahía grande que merecemos”, concluyó.