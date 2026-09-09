Supermiércoles de comisiones en el Senado: tratarán diversos proyectos del Gobierno nacional

El oficialismo organizó una intensa jornada de debate en el Senado argentino para discutir varios proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo.

La agenda abarca la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para orientar su función hacia la preservación del valor de la moneda.

Las autoridades de la entidad monetaria expondrán en comisiones sobre los detalles de la iniciativa parlamentaria.

Los legisladores evaluarán la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal sin topes de ingresos o patrimonio.

El debate contempla la regularización de obras públicas paralizadas y un plan de incentivos para inversiones empresariales desde 12 millones de dólares.