Sergio Massa planteó la necesidad de blindar la unidad a intendentes bonaerenses

El exministro de Economía Sergio Massa se reunió con un grupo de intendentes bonaerenses para debatir la reorganización del peronismo y promover la unidad del espacio frente al gobierno nacional.

Durante el encuentro, el dirigente no descartó una posible candidatura presidencial y ofreció respaldar las elecciones primarias como herramienta de competencia interna.

Además, modificó su postura histórica sobre la reelección de los jefes municipales y afirmó que no obstruirá las negociaciones legislativas sobre el tema.

Los asistentes evaluaron la situación económica del conurbano y analizaron el impacto de la morosidad familiar junto con la baja en la actividad comercial.