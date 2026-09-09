miércoles, septiembre 9, 2026
Nacionales

Sergio Massa planteó la necesidad de blindar la unidad a intendentes bonaerenses

De La Bahía Noticias

El exministro de Economía Sergio Massa se reunió con un grupo de intendentes bonaerenses para debatir la reorganización del peronismo y promover la unidad del espacio frente al gobierno nacional.

Durante el encuentro, el dirigente no descartó una posible candidatura presidencial y ofreció respaldar las elecciones primarias como herramienta de competencia interna.

Además, modificó su postura histórica sobre la reelección de los jefes municipales y afirmó que no obstruirá las negociaciones legislativas sobre el tema.

Los asistentes evaluaron la situación económica del conurbano y analizaron el impacto de la morosidad familiar junto con la baja en la actividad comercial.

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