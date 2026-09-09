Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians

Estudiantes de La Plata recibe hoy a Corinthians a las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El equipo argentino busca consolidar su desempeño continental tras caer ante Vélez en el Torneo Clausura.

El conjunto brasileño llega golpeado por cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao, la última frente a Chapecoense.

Para acceder a esta instancia, el elenco local eliminó a Universidad Católica de Chile en la fase previa. Por su parte, la escuadra paulista superó en octavos de final a Rosario Central.

El encuentro cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y la transmisión en directo de Fox Sports y Disney+.