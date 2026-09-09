El director técnico Eduardo Coudet rechazó una oferta para asumir la conducción de Internacional de Porto Alegre en Brasil.

La propuesta fue realizada directamente por el presidente del club brasileño, Alessandro Barcellos, según reveló ESPN Brasil.

El entrenador declinó el ofrecimiento porque no desea tomar un proyecto enfocado únicamente en los últimos 12 partidos del Brasileirao.

El equipo gaúcho atraviesa una crisis deportiva al marchar en el puesto 18 del torneo local y sumar 10 encuentros sin ganar.

Ante esta negativa, el uruguayo Paulo Pezzolano se mantendrá al frente del plantel profesional.