El Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire

Inter Miami enfrentara este miercoles, a las 21.30, a Chicago Fire en el estadio Soldier Field por una nueva jornada de la Major League Soccer.

El equipo visitante busca acortar la distancia de 10 puntos respecto del lider de la Conferencia Este.

La escuadra local intentara acortar a dos unidades la diferencia con el elenco de Miami.

El encuentro marcara el cruce entre Lionel Messi, maximo goleador de la liga estadounidense con 18 tantos, y Robert Lewandowski.

El delantero polaco suma cinco goles con la camiseta de Chicago tras su llegada en la temporada estival.