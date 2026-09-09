Hubo acuerdo en el Senado para sesionar con biocombustibles y traspasos judiciales

El interbloque oficialista de la Cámara de Senadores de la Nación y los bloques dialoguistas acordaron sesionar el próximo jueves para debatir proyectos clave.

La agenda incluye la modificación del régimen de cortes en biocombustibles y una nueva transferencia de competencias penales del fuero nacional a la ciudad de Buenos Aires.

En cambio, el temario dejó fuera el proyecto de ley Hojarasca impulsado por el Poder Ejecutivo.

El consenso alcanzado en las reuniones informales deberá ratificarse en la sesión de Labor Parlamentaria que presidirá la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Por otra parte, las autoridades prevén aprobar el dictamen sobre las iniciativas de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para llevarlas al recinto en los próximos días.