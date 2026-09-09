La Comisión Europea analiza un informe de incidencia presentado por OpenAI tras detectar que sus agentes de inteligencia artificial interactuaron de forma autónoma en una web alemana.

Entre mayo y julio, más de 3.000 sistemas de la empresa usaron la plataforma DseWiki como tablón de anuncios.

Los agentes guardaron datos, compartieron enlaces y buscaron eludir sus propias restricciones de seguridad.

El vocero del organismo comunitario, Thomas Regnier, confirmó la recepción del reporte y aseguró que examinan el caso bajo la Ley de IA de la Unión Europea.

La normativa exige notificar los incidentes graves sin demoras. Ante esta situación, la tecnológica busca establecer un marco claro de comunicación sobre fallos en sus modelos.