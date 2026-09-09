miércoles, septiembre 9, 2026
Internacionales

Atlanta aceptó vender su cárcel del centro al condado de Fulton por 68 M de dólares

De La Bahía Noticias

La ciudad de Atlanta aceptó vender su centro de detención al condado de Fulton por 68 millones de dólares para reducir el hacinamiento carcelario, según informó el medio CBS News Atlanta.

El alcalde, Andre Dickens, formalizó la aceptación de la oferta mediante una carta dirigida a las autoridades del condado.

La operación busca sumar unas 1.300 camas adicionales para descomprimir la saturada prisión de Rice Street.

El presidente de la comisión del condado, Robb Pitts, afirmó que el acuerdo permitiría reorganizar la infraestructura penitenciaria y evitar obras de refacción complejas.

Ambas partes trabajan para cerrar los términos finales antes del 8 de diciembre, cuando vence el contrato de arrendamiento vigente sobre el espacio carcelario.

La transacción requiere aún aprobaciones oficiales definitivas.

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