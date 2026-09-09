Detectan una bacteria en aguas residuales de un centro de datos de Meta

Las autoridades de Cheyenne, en el estado de Wyoming, detectaron una bacteria poco común en más de tres millones de litros de agua vertidos al alcantarillado municipal por un contratista de un centro de inteligencia artificial que Meta construye en esa ciudad.

Las autoridades locales suspendieron la recepción de esos efluentes en julio.

El hallazgo provocó denuncias por contaminación hídrica contra instalaciones de este tipo en al menos siete estados de Estados Unidos.

La preocupación por las bacterias, metales pesados, sustancias químicas y descargas de agua caliente generó rechazo en la población e ingresó en la agenda de las elecciones legislativas de noviembre.

En este contexto, una encuesta de NBC News mostró que el 69% de los consultados se opone a la construcción de estos recintos en sus comunidades.