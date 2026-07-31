Austria vive una ola inédita de calor, con temperaturas récord

Los termómetros en Austria batieron este viernes nuevos récords, en medio de una ola de calor extremo que acaba de empezar y cuyo fin aún no se atisba, según los meteorólogos.

Esta tarde se registraron 40,3 grados en la localidad de Wieselburg, en el este del país, temperatura que bate el récord histórico anterior para un mes de julio, medido hace 43 años con 39,7 grados el 28 de julio de 1983 en la ciudad sureña de Dellach im Drautal.

Así lo informó el servicio meteorológico nacional, GeoSphere Austria, tras destacar que en otros puntos del país —principalmente en el norte y el este, incluida la capital, Viena— también se sobrepasaron los valores máximos históricos para este mes, con temperaturas cercanas a los 40 grados.

Se trata de la segunda canícula que azota al país centroeuropeo este verano, tras la vivida entre finales de junio y principios de julio.

En ese periodo, la mortalidad aumentó un 29 % respecto al promedio de los últimos 25 años, de acuerdo con datos de la oficina de estadística Statistik Austria.

Los pronósticos apuntan a que en el este del país las temperaturas descenderán ligeramente este fin de semana, antes de volver a subir la próxima semana.

Se espera que el calor extremo se mantenga al menos hasta el próximo viernes, mientras que para las regiones alpinas del oeste se anuncian tormentas eléctricas. (EFE)