EE.UU. afronta temperaturas récord de hasta 49 grados en la época más calurosa del año

Estados Unidos afronta temperaturas récord este fin de semana de hasta 49 grados centígrados justo en la época más calurosa del año, en particular en el oeste del país y la frontera con México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés).

El organismo, con sede en Miami, pronosticó temperaturas récord o cerca del máximo histórico en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

El NWS emitió alertas de calor de nivel «mayor» a «extremo» para «gran parte» del oeste de Estados Unidos, donde prevé temperaturas vespertinas de 43 a 49 grados centígrados en el suroeste del país y de 32 a 38 en áreas más al norte.

El fenómeno ocurre por un sistema de alta presión sobre el suroeste de Estados Unidos que se prevé siga «trayendo un calor peligroso» a esa región este viernes, antes de desplazase de forma gradual a las altas llanuras del norte y zonas montañosas el sábado.

«Sí, es verano y hace calor. Sin embargo, lo que le espera al suroeste y a la Región Intermontañosa del Oeste durante el fin de semana serán temperaturas máximas récord durante la época más calurosa del año, algo peligroso para cualquiera que no esté preparado mientras esté al aire libre», advirtió el NWS.

El pronóstico despertó la «preocupación» del organismo por la posibilidad de enfermedades relacionadas con el calor, en especial en personas vulnerables y quienes no tengan hidratación o sistemas de enfriamiento «adecuados».

Esta previsión llega tras el calor de hace un mes, cuando Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más caluroso desde que hay registro, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La agencia señaló que el oeste y el suroeste de Estados Unidos tuvieron el periodo de enero a junio más cálido del que se tiene registro, además de recibir menos del 70 % de la lluvia promedio acumulada en lo que va del año. (EFE)